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Политика

Лукашенко закрыл границу с Украиной, Польшей и Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко закрыл границу с Украиной, Польшей и Литвой. Он заявил, что делает это вынужденно, сообщает НТВ.

Белорусский лидер обратился к народам этих стран: «Остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне. Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружьё и закрыть госграницу с запада — с Литвой и Польшей».

Также Лукашенко заявил, что на прошедших выборах президента фальсификаций не было: «Я вам клянусь, никакого вранья на выборах не было. Нельзя фальсифицировать выборы в 80 %».

По словам президента, Белоруссия не нуждается ни в каком признании выборов.

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