16 млрд рублей потратят на выборы в Госдуму

07:53, 18 сентября 2020, ПАИ

Правительство дополнительно направит Центризбиркому в 2021 году свыше 4 млрд рублей из средств федерального бюджета на проведение выборов в Госдуму. В итоге общие расходы на думские выборы достигнут 16,6 млрд рублей, пишет РБК.

Для сравнения: на прошлые думские выборы 2016 года было потрачено меньше бюджетных средств — 10,3 млрд рублей.

Расходы федерального бюджета на деятельность Центризбиркома в 2021 году вырастут на 27,4% по сравнению с запланированными действующим законом о бюджете и достигнут 20,2 млрд руб., следует из пояснительной записки к законопроекту «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Резкий рост бюджетных ассигнований ЦИК связан с проведением выборов в Госдуму восьмого созыва в следующем году.