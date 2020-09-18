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Общество

ВОЗ прогнозирует новые вспышки коронавируса

Риск повторного занесения и возобновления COVID-19 сохраняется в каждой стране, сказала в интервью «Известиям» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Новые вспышки вируса могут случиться даже в тех странах, где наблюдается стабильная ситуация», — считает она.

Представитель ВОЗ также рассказала, что наибольшее бремя COVID-19 в мире по-прежнему несут страны Америки. В европейском регионе, к которому относится Российская Федерация, также наблюдаются новые случаи заболевания. Наиболее эффективный способ контроля эпидемии — это активное тестирование, отслеживание контактов, лечение и изоляция тех, кто нездоров, а также физическое дистанцирование, гигиена рук и респираторный этикет.

Сейчас не время ослаблять эти меры, полагает Мелита Вуйнович. Их сочетание позволяет успешно прерывать цепочки инфицирования. 

 

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