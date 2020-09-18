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Общество

Дачный дом подожгли в Пустошкинском районе

Фото Дарьи Хватковой.

В деревне Мясово Пустошкинского района 17 сентября горела веранда, пристроенная к дачному дому. Сообщение о пожаре поступило в 10:25, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На веранде площадью 18 квадратных метров огонь повредил садовую мебель и пол. Жители потушили пожар до прибытия МЧС. По предварительным данным, причина возгорания – поджог.

В 04:44 в Острове загорелся дом на улице Софьи Перовской, сгорела летняя кухня. Причиной стало короткое замыкание электропроводки в кухне. Пожарные спасли от огня жилой дом.

В 03:36 в поселке Карамышево Псковского района в надворной постройке сгорела кровля, помещение выгорело изнутри по всей площади. Причина пожара – аварийный режим работы электропроводки.

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