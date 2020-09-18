Минздрав разрешил лечиться отечественным препаратом от коронавируса дома

10:34, 18 сентября 2020, ПАИ

18 сентября Министерство здравоохранения РФ дало согласие на лечение от короновируса на дому российским препаратом. Ранее это можно было сделать только в больницах. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».

Российские препараты от коронавируса под непатентованным наименованием «Фавипиравир» эффективны при легкой и средней формах заболевания, поэтому их применение на дому необходимо, отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

«Единая Россия» обратилась к Минздраву с просьбой внести необходимые изменения в регистрационные документы. Мы держали ситуацию на контроле и благодарны профильному министерству за быстрое решение вопроса», — сказал он.

Напомним, в августе «Единая Россия» провела серию совещаний по социально значимым проблемам. Одно из них было посвящено лекарственному обеспечению. В соответствии с этим были озвучены инициативы по повышению доступности лекарств и поддержке отечественных фармпроизводителей.