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Минздрав разрешил лечиться отечественным препаратом от коронавируса дома

 

Фото osnmedia.ru

 

18 сентября Министерство здравоохранения РФ  дало согласие на лечение от короновируса на дому российским препаратом. Ранее это можно было сделать только в больницах. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».

Российские препараты от коронавируса под непатентованным наименованием «Фавипиравир» эффективны при легкой и средней формах заболевания, поэтому их применение на дому необходимо, отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.
«Единая Россия» обратилась к Минздраву с просьбой внести необходимые изменения в регистрационные документы. Мы держали ситуацию на контроле и благодарны профильному министерству за быстрое решение вопроса», — сказал он.
Напомним, в августе «Единая Россия» провела серию совещаний по социально значимым проблемам. Одно из них было посвящено лекарственному обеспечению.  В соответствии с этим были озвучены инициативы по повышению доступности лекарств и поддержке отечественных фармпроизводителей.

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