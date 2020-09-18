Производство фильма «Хорошие девочки попадают в рай» предположительно закончат весной

13:03, 18 сентября 2020, ПАИ

Производство фильма «Хорошие девочки попадают в рай» предположительно закончат весной. Об этом рассказал 18 сентября в эфире ПАИ-live режиссер фильма Дмитрий Месхиев.

«Сейчас не очень понятно, когда мы его закончим. Это будет в следующем году в любом случае. Я думаю, что мы закончим производство только к весне», - сообщил кинорежиссер, художественный руководитель псковского драмтеатра.

Помимо этого, Дмитрий Месхиев отметил, что картина, скорее всего, не будет идти в кинотеатрах и по телевидению, так как она изначально задумывалась и делалась для интернет-платформ. Тем не менее он не исключает камерного проката этого фильма и закрытых показов.