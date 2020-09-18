Михаил Ведерников прокомментировал сокращение инфекционных отделений в районных больницах

14:20, 18 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников считает, что с появлением новой инфекционной больницы исчезла необходимость содержать «морально устаревшие районные отделения». Сокращение инфекционных отделений в районных больницах глава региона прокомментировал на заседании оперативного штаба 18 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Все эти отделения имеют крайне слабую материально-техническую базу. В некоторых случаях с койками на четверть ставки работает один специалист. Сейчас в приоритете 360 коек в новой больнице», - сказал глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в новой инфекционной больнице Псковской области все жители региона смогут получить качественное и полноценное лечение. «Тянуть за собой морально устаревшие районные отделения нет ни возможности, ни необходимости», - сказал глава региона.