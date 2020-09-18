Михаил Ведерников объяснил задержку соцвыплат в Псковской области

14:28, 18 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 18 сентября объяснил задержку социальных выплат в регионе.

По его словам, в последние две недели произошли две накладки. Первая имела технический характер – когда в начале месяца региональная социальная доплата не пришла в одно время с пенсией. Ведерников подчеркнул, что выплаты уже проведены, но необходимо «проговорить эту тему, чтобы картина была максимально понятна для каждого».

«Суть в том, что жёсткой привязки перечисленных выплат друг к другу нет, и они зависят от времени поступления средств из федерального бюджета. Но для удобства система будет изменена», - сказал губернатор.

Ведерников также связал задержки по выплатам с задержками федеральных ковидных доплат сотрудникам соцучреждений, переведённых на закрытый режим работы.

«Здесь также была прозрачная и понятная причина: задержка была связана с переподписанием договора с Минтрудом. Сейчас все выплаты идут в соответствии с графиком, задержек нет», - сказал губернатор.