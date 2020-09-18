0
14:59
Игорь Иванов награжден медалью и грамотой Федерации независимых профсоюзов
14:54
Инфекционная больница в Пскове должна принять первых пациентов 25 сентября
14:42
Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось втрое
14:37
Почти на 94% выросла заболеваемость ОРВИ за неделю
14:20
Михаил Ведерников прокомментировал сокращение инфекционных отделений в районных больницах
14:08
Первую партию вакцины от коронавируса получила Псковская область
14:08
Ожидаемая вторая волна коронавируса в Псковской области не наступила
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников объяснил задержку соцвыплат в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 18 сентября объяснил задержку социальных выплат в регионе.

По его словам, в последние две недели произошли две накладки. Первая имела технический характер – когда в начале месяца региональная социальная доплата не пришла в одно время с пенсией. Ведерников подчеркнул, что выплаты уже проведены, но необходимо «проговорить эту тему, чтобы картина была максимально понятна для каждого».

«Суть в том, что жёсткой привязки перечисленных выплат друг к другу нет, и они зависят от времени поступления средств из федерального бюджета.  Но для удобства система будет изменена», - сказал губернатор.

Ведерников также связал задержки по выплатам с задержками федеральных ковидных доплат сотрудникам соцучреждений, переведённых на закрытый режим работы.

«Здесь также была прозрачная и понятная причина: задержка была связана с переподписанием договора с Минтрудом. Сейчас все выплаты идут в соответствии с графиком, задержек нет», - сказал губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Инфекционная больница в Пскове должна принять первых пациентов 25 сентября Ведерников: Запрета на дополнительные уроки в школах нет Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось втрое Два случая заражения коронавирусом выявлены в детских садах Псковской области Михаил Ведерников объяснил задержку соцвыплат в Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал сокращение инфекционных отделений в районных больницах Ожидаемая вторая волна коронавируса в Псковской области не наступила Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР) Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире Минздрав разрешил лечиться отечественным препаратом от коронавируса дома
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Игорь Иванов награжден медалью и грамотой Федерации независимых профсоюзов
18 сентября 2020
Игорь Иванов награжден медалью и грамотой Федерации независимых профсоюзов
Инфекционная больница в Пскове должна принять первых пациентов 25 сентября
18 сентября 2020
Инфекционная больница в Пскове должна принять первых пациентов 25 сентября
Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось втрое
18 сентября 2020
Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось втрое
Почти на 94% выросла заболеваемость ОРВИ за неделю
18 сентября 2020
Почти на 94% выросла заболеваемость ОРВИ за неделю
Михаил Ведерников прокомментировал сокращение инфекционных отделений в районных больницах
18 сентября 2020
Михаил Ведерников прокомментировал сокращение инфекционных отделений в районных больницах
Первую партию вакцины от коронавируса получила Псковская область
18 сентября 2020
Первую партию вакцины от коронавируса получила Псковская область
Ожидаемая вторая волна коронавируса в Псковской области не наступила
18 сентября 2020
Ожидаемая вторая волна коронавируса в Псковской области не наступила
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
18 сентября 2020
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)

Идет загрузка...