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Общество

Почти на 94% выросла заболеваемость ОРВИ за неделю

Фото: Дарья Хваткова

На 93,8% выросла заболеваемость респираторными инфекциями (ОРВИ) по сравнению с прошлой неделей. Об этом заявил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук на заседании оперативного штаба в пятницу, 18 сентября.

По словам главного санитарного врача, выросла и заболеваемость детей в возрасте 7-14 лет: с 1126  до 1750 случаев.

«Необходимо своевременно прекращать учебный процесс в классах, где более 20% детей не посещает учебу в связи с простудными заболеваниями», - отметил Нестерук.

Руководитель Управления Роспотребнадзора дал несколько указаний по уменьшению количества заболеваний: «медицинские работники обязаны проводить работу по дифференциальной диагностике респираторных инфекций в целях своевременного выявления заболевших новой коронавирусной инфекцией. Руководителям муниципальных образований следует взять в текущем году под особый контроль своевременность начала отопительного сезона, в первую очередь в учреждениях здравоохранения, социальных интернатах, детских дошкольных учреждениях и школах». 

 

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