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Общество

Два случая заражения коронавирусом выявлены в детских садах Псковской области

У двух детсадовцев выявили коронавирус. Фото ПАИ.

 

В детских садах Псковской области выявлены два случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на заседании оперативного штаба 18 сентября.

По словам Седунова, по последним данным, в регионе работает 1310 групп в детских садах, их посещает 20 140 детей.

Детские сады, где были выявлены инфицированные дети, закрыты по предписанию Роспотребнадзора.

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