Ведерников: Запрета на дополнительные уроки в школах нет

14:45, 18 сентября 2020, ПАИ

Предписаний о запрете дополнительных уроков в школах нет. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции 18 сентября.

Губернатор отметил, что ему поступают многочисленные обращения от родителей, которые просят возобновить их работу.

«Хочу подчеркнуть, что предписаний о запрете такого рода деятельности от Роспотребнадзора не было. Это решение руководства отдельных школ – и, на мой взгляд, излишнее», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона считает необходимым установить единые регламенты работы для всех образовательных учреждений области. Проработать этот вопрос он поручил председателю комитета по образованию Псковской области Александру Седунову.