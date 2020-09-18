0
14:59
Игорь Иванов награжден медалью и грамотой Федерации независимых профсоюзов
14:54
Инфекционная больница в Пскове должна принять первых пациентов 25 сентября
14:42
Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось втрое
14:37
Почти на 94% выросла заболеваемость ОРВИ за неделю
14:20
Михаил Ведерников прокомментировал сокращение инфекционных отделений в районных больницах
14:08
Первую партию вакцины от коронавируса получила Псковская область
14:08
Ожидаемая вторая волна коронавируса в Псковской области не наступила
Еще новости
Общество

Игорь Иванов награжден медалью и грамотой Федерации независимых профсоюзов

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов сегодня, 18 сентября, принимает участие в работе Исполкома и Генерального Совета ФНПР в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального облсовпрофа.

Принято решение о включении Игоря Иванова в постоянную комиссию Генерального Совета ФНПР по вопросам собственности профсоюзов и в постоянную комиссию по организационной работе и кадровой политике.

Кроме того, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков наградил Игоря Иванова медалью и почётной грамотой ФНПР за многолетнюю плодотворную деятельность и большой вклад в развитие профсоюзного движения страны.

В ходе работы Исполкома и Генерального Совета ФНПР участники рассматривают вопросы прекращения и подтверждения полномочий членов Генсовета, о 30-летии ФНПР, обсуждают изменения в документы о проведении отчетов и выборов в профсоюзе и проведении отчетно-выборной конференции территориального профобъединения, о бюджете ФНПР на 2021 год и основных показателях доходов и расходов ФНПР на 2021 год.

А также проходят заседания постоянных комиссий по социальным гарантиям, по нормотворческой деятельности, гендерному равенству, по организационной работе и кадровой политике, по защите экономических прав трудящихся, по информационной политике, по охране труда и защите от экологической опасности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Игорь Иванов награжден медалью и грамотой Федерации независимых профсоюзов
18 сентября 2020
Игорь Иванов награжден медалью и грамотой Федерации независимых профсоюзов
Инфекционная больница в Пскове должна принять первых пациентов 25 сентября
18 сентября 2020
Инфекционная больница в Пскове должна принять первых пациентов 25 сентября
Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось втрое
18 сентября 2020
Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось втрое
Почти на 94% выросла заболеваемость ОРВИ за неделю
18 сентября 2020
Почти на 94% выросла заболеваемость ОРВИ за неделю
Михаил Ведерников прокомментировал сокращение инфекционных отделений в районных больницах
18 сентября 2020
Михаил Ведерников прокомментировал сокращение инфекционных отделений в районных больницах
Первую партию вакцины от коронавируса получила Псковская область
18 сентября 2020
Первую партию вакцины от коронавируса получила Псковская область
Ожидаемая вторая волна коронавируса в Псковской области не наступила
18 сентября 2020
Ожидаемая вторая волна коронавируса в Псковской области не наступила
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
18 сентября 2020
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)

Идет загрузка...