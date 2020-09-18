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Общество

Псковская таможня изъяла 30 шуб с городской ярмарки

Псковская таможня изъяла из оборота 30 меховых изделий без маркировки. Об этом Псковскому агентству информации сообщила главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Псковской таможни Наталья Князева. 

Псковские таможенники совместно со специалистами территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области провели осмотр помещений и территорий городской ярмарки меховых изделий в рамках мероприятий таможенного контроля по фактам маркировки товаров.

В нескольких торговых точках  проверили более 600 меховых изделий, произведенных в России и Греции.  Таможенники выявили 30 единиц товара с нарушениями маркирования КИЗ (контрольный идентификационный знак).

Меховые изделия без специальной маркировки изъяты из оборота.

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