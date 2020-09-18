Порхович расстрелял из ружья машину фотофиксации на дороге по пути в Волышово

17:24, 18 сентября 2020, ПАИ

В Порховском районе в районе деревни Волышово мужчина расстрелял машину службы фотофиксации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от сотрудников организации, обслуживающей средство фотофиксации административных правонарушений на автодороге в районе деревни Волышово Порховского района. По словам заявителя, мужчина вышел из автомашины «Вольво» и выстрелил, предположительно из охотничьего оружия, в сторону камеры и обслуживающего автомобиля, после чего скрылся.

Вскоре мужчину задержали инспекторы ДПС спецроты оперативного реагирования региональной ГИБДД и доставили в отдел МВД России по Порховскому району.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства инцидента.