Кадровые решения примет псковский губернатор по результатам реализации нацпроектов

19:13, 18 сентября 2020, ПАИ

Принять кадровые решения по итогам работы над национальными проектами в регионе пообещал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Соответствующее заявление глава региона сделал на совещании 18 сентября.

«Хочу честно предупредить, коллеги, что по итогам этого года, если у нас будут проблемные системные моменты, я не исключаю кадровые решения. Мысли по этому поводу уже есть», - заявил глава региона.

Резкие высказывания губернатора заслужили руководители региональных проектов, которые несмотря на проводимую административную работу: «на потраченное время, усилия, целый ряд мероприятий, из проблемной зоны так и не вышел». Прежде всего, критику заслужило качество исполнения проектов капитального строительства в социальной сфере: уководители региональных проектов оказались не в состоянии решить проблемы самостоятельно.

Среди проблем губернатор отметил отсутствие адекватного диалога с подрядчиками и с федеральными коллегами, низкое качество контроля над строительством объектов и нежелание и невозможность своевременно погружаться в проблематику, искать решения, в том числе с муниципальными органами власти.

«Конечно, все объекты будут достроены, введены в эксплуатацию. Но, нужно отметить, что это будет уже не заслугой руководителей региональных проектов, а результатом работы тех, кто должен больше контролировать, а не заниматься этим в ручном режиме», - подчеркнул глава региона.