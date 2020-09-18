0
18:48
Псковичка выиграла грант в 590 тысяч рублей на форуме «Таврида»
18:28
Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области
17:44
Публикуем эксклюзивные фото с места расстрела машины фотофиксации в Порховском районе
17:03
Ремонт дорог и начало отопительного сезона в Пскове — ПАИ-live с Александром Братчиковым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
16:47
Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение
16:38
Хулиганское «Слово о полку Игореве» покажут на Пушкинском театральном фестивале
16:26
Ольгинская гимназия начала набор дошкольников на курс «Подготовка к школе»
Еще новости
Общество

Кадровые решения примет псковский губернатор по результатам реализации нацпроектов

 Принять кадровые решения по итогам работы над национальными проектами в регионе пообещал  губернатор Псковской области  Михаил Ведерников. Соответствующее заявление глава региона сделал на совещании 18 сентября.

«Хочу честно предупредить, коллеги, что по итогам этого года, если у нас будут проблемные системные моменты, я не исключаю кадровые решения. Мысли по этому поводу уже есть», - заявил глава региона.

Резкие  высказывания губернатора заслужили руководители региональных проектов, которые несмотря на проводимую административную работу: «на потраченное время, усилия, целый ряд мероприятий,  из проблемной зоны так и не вышел». Прежде всего, критику заслужило качество исполнения  проектов  капитального строительства в социальной сфере: уководители региональных проектов оказались не в состоянии решить проблемы самостоятельно.

Среди проблем губернатор отметил  отсутствие адекватного диалога с подрядчиками и с федеральными коллегами, низкое качество контроля над строительством объектов и нежелание и невозможность своевременно погружаться в проблематику, искать решения, в том числе с муниципальными органами власти.

«Конечно, все объекты будут достроены, введены в эксплуатацию. Но, нужно отметить, что это будет уже не заслугой руководителей региональных проектов, а результатом работы тех, кто должен больше контролировать, а не заниматься этим в ручном режиме», - подчеркнул глава региона. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Псковичка выиграла грант в 590 тысяч рублей на форуме «Таврида»
18 сентября 2020
Псковичка выиграла грант в 590 тысяч рублей на форуме «Таврида»
Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области
18 сентября 2020
Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области
Публикуем эксклюзивные фото с места расстрела машины фотофиксации в Порховском районе
18 сентября 2020
Публикуем эксклюзивные фото с места расстрела машины фотофиксации в Порховском районе
Ремонт дорог и начало отопительного сезона в Пскове — ПАИ-live с Александром Братчиковым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
18 сентября 2020
Ремонт дорог и начало отопительного сезона в Пскове — ПАИ-live с Александром Братчиковым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение
18 сентября 2020
Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение
Хулиганское «Слово о полку Игореве» покажут на Пушкинском театральном фестивале
18 сентября 2020
Хулиганское «Слово о полку Игореве» покажут на Пушкинском театральном фестивале
Ольгинская гимназия начала набор дошкольников на курс «Подготовка к школе»
18 сентября 2020
Ольгинская гимназия начала набор дошкольников на курс «Подготовка к школе»
Александр Братчиков станет гостем ПАИ-live
18 сентября 2020
Александр Братчиков станет гостем ПАИ-live

Идет загрузка...