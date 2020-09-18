Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области

18:28, 18 сентября 2020, ПАИ

Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам второго квартала 2020 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Псковское агентство информации (входит в состав Медиахолдинга Псковской области) с индексом цитируемости 36,74 находится на первом месте рейтинга «ТОП-10 самых цитируемых СМИ Псковской области».

Среди СМИ из состава Медиахолдинга Псковской области в топ-10 самых цитируемых в регионе изданий также вошла «Псковская правда» (6-е место, индекс цитируемости – 4,25).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 58 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчёте рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.