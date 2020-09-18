Псковское отделение Центрального банка отмечает 155-летие

22:59, 18 сентября 2020, ПАИ

18 сентября псковское отделение Банка России отмечает 155-летие, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе финансового учреждения.

Отделение Государственного банка в Пскове было открыто 18 сентября 1865 года. Первым управляющим Псковским отделением Государственного банка в 1865 году был назначен Дмитрий Николаевич Соколов, потомственный дворянин Владимирской губернии, выпускник Императорского Московского университета, дипломированный кандидат нравственно-политических наук.

Псковское отделение было призвано оживить торговые и денежные обороты в регионе. В штат отделения, не превышавший 20 человек, входили управляющий, контролёр, кассир, старший и два младших помощника кассира, бухгалтер и четыре его помощника, секретарь. Первоначально отделение размещалось в здании присутственных мест города, позднее – в арендованных частных помещениях.

Постепенно состав и объём операций расширялся: из уездного казначейства отделению передали сберегательную кассу, с 1867 года отделение стало принимать деньги от частных лиц на процентный текущий счёт, ещё через два года приступило к учёту векселей, а с 1888 года – к покупке и продаже процентных бумаг.

Всё это время у Псковского отделения Государственного банка не было постоянного адреса – учреждение переезжало с места на место и арендовало помещения у частных лиц через объявления в газетах. Только в 1910 году на Великолукской улице (в настоящее время – улица Советская) для отделения было построено собственное здание, сохранившееся до настоящего времени. Сейчас оно является объектом культурного наследия регионального значения. В здании располагается детская музыкальная школа.

Псковское отделение Государственного банка РСФСР, которое было открыто 15 марта 1922 года, разместилось в здании Земского банка. В настоящее время в здании располагается отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Это здание было построено в 1902 году по заказу и на средства Общества взаимного кредита Псковского уездного земства. Являясь одним из лучших архитектурных произведений периода эклектики начала XX века в Пскове, здание имеет статус памятника архитектуры регионального значения. Проект здания был подготовлен инженером губернской строительной комиссии Герардом Фортунатовичем Станкевичем. Разработанная им система архитектурного декора здания хорошо выражает сюжетно-пластическими средствами основную идею финансового учреждения и создаёт впечатление солидности и надёжности владельцев.

В 1999 году в здании провели капитальный ремонт. До этого серьёзные ремонтные работы проводились в 1909 году, когда в здание проводили центральное водяное отопление, электрическое освещение и сигнализацию. Спустя 90 лет в процессе капитального ремонта в здании восстановили лепнину, причём в том виде, в котором её видели клиенты Общества взаимного кредита в начале XX века. На потолке и сейчас различимы вензели ОВК (Общество взаимного кредита), на стенах – несколько кадуцеев: это древнеримский символ, имеющий несколько трактовок. В данном случае кадуцей – немного модифицированный жезл Меркурия со змеями, якорем и крыльями, объединивший таким образом несколько стихий (землю, воду, воздух) и означающий финансовое благополучие и стремление к совершенству.

До 1927 года в пределах Псковской губернии Госбанк РСФСР (с 1923 года – Госбанк СССР) имел два отделения – Псковское и Великолукское. Работа отделений была направлена на развитие государственной торговли, промышленности и кооперации. На основе вексельного оборота развивались такие виды банковского кредитования торговли и промышленности, как учёт векселей, ссуды до востребования со специальных текущих счетов, обеспеченных векселями, и срочные ссуды под залог векселей. Получило распространение и прямое целевое кредитование предприятий и объединений – ссуды под залог хлеба, кожи, хлопка, а также под экспортные и импортные товары.

До Великой Отечественной войны Псковское отделение находилось в подчинении Ленинградской областной конторы Госбанка СССР. Через две недели после начала войны, в первых числах июля 1941 года, фронт вплотную приблизился к Пскову. В связи с угрозой немецко-фашистской оккупации 5 июля 1941 года Псковское отделение было эвакуировано, а уже через четыре дня город был захвачен.

Псковское отделение возобновило свою работу только через три года – 6 августа 1944 года. В целях восстановления народного хозяйства Псковщины Верховным Советом РСФСР в августе 1944 года было принято решение о создании Псковской области, а Псковское отделение Госбанка было преобразовано в Псковскую областную контору Госбанка СССР.

Основными задачами, стоящими перед Псковской областной конторой Государственного банка СССР в послевоенный период, были кредитная поддержка восстановления народного хозяйства области, осуществление безналичных расчётов, регулирование наличного денежного обращения, в том числе подготовка и проведение в регионе денежной реформы 1947 года, а затем реформы 1961 года.

В первые послевоенные годы быстрыми темпами росли кредитные вложения в возрождающиеся отрасли хозяйства области. Кредиты в затраты по организации и расширению производства товаров широкого потребления выросли в пять раз. Ссуды в основном выдавались по выделяемым лимитам.

В 1970–1980-е годы, когда промышленное производство набрало необходимые темпы развития, Псковская контора Госбанка СССР стала направлять значительную часть кредитов в отрасли, производящие товары народного потребления и оказывающие платные услуги населению. Существенные объёмы кредитов предоставлялись сельскому хозяйству, в том числе на строительство крупных животноводческих комплексов. За счёт кредитов Псковской конторы формировалась социальная инфраструктура области, строились дороги, предприятия общественного питания, кинотеатры и другие объекты.

К этому времени Псковская областная контора Госбанка СССР имела в своём составе 25 отделений в районных центрах области и г. Великие Луки, а также Городское управление в г. Пскове с численностью около 800 человек.

В начале 1990-х годов в стране была создана двухуровневая банковская система. В Псковской области, как и в других регионах России, создание этой системы происходило на базе областных управлений специализированных банков и Госбанка СССР.

В 1991 году было организовано Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Псковской области с девятью расчётно-кассовыми центрами в г. Пскове и в отдельных районных центрах области. Наряду с традиционными функциями – эмиссионно-кассовой работой, осуществлением безналичных платежей – Главное управление по Псковской области стало выполнять и новые, в первую очередь надзор за деятельностью коммерческих банков. Кроме того, в 1992–1994 годах ГУ Банка России по Псковской области предоставляло коммерческим банкам централизованные кредиты для последующего кредитования предприятий и организаций.

Огромную роль в деле становления и развития банковского сектора Псковской области сыграл последний управляющий Псковской областной конторой Госбанка СССР и первый начальник Главного управления Банка России по Псковской области Валентин Иванович Шашлов. Возвратившись с фронта, дважды тяжело раненный, кавалер орденов Отечественной войны I степени и Славы III степени, он пришёл в банк в 1948 году и проработал в нём до 1996 года. Из этих 48 лет 32 года Валентин Иванович работал управляющим областной конторой Госбанка СССР. Им были подготовлены предложения и проделана большая работа по созданию в области оптимальной структуры банковских учреждений.

В 2014 году была утверждена новая структура Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, в составе которого находится и отделение по Псковской области Северо-Западного ГУ Центрального банка Российской Федерации.