0
23:54
Одиннадцать деревьев посадили на месте гибели одиннадцати лётчиков под Псковом
23:02
В Крестах сгорел частный дом. ФОТО
22:35
Псковский подводный охотник поставил личный рекорд по задержке дыхания
20:45
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
20:33
Троицкий мост Пскова ждёт капитальный ремонт
18:48
Псковичка выиграла грант в 590 тысяч рублей на форуме «Таврида»
18:28
Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области
Еще новости
Общество

Одиннадцать деревьев посадили на месте гибели одиннадцати лётчиков под Псковом

Одиннадцать кустов сирени посадили на месте гибели экипажа майора Гудина под Псковом. Фото псковского отделения СЖР.

18 сентября активистки Союза женщин России вместе с ветеранами 334-го Берлинского авиаполка  посадили вторую аллею имени Валентины Гризодубовой на месте падения самолёта экипажа Владимира Гудина под Псковом, сообщила председатель Псковского отделения Союза женщин России Наталья Никифорова.

Аллею из 11 кустов сирени заложили у стабилизатора разбившегося самолёта. Именно столько лётчиков трагически погибло в 1993 году во время учений перед заходом самолёта на посадку, напомнила Наталья Никифорова.

В мероприятии принял участие заместитель главы города Сергей Гаврилов, который также проходил службу в 334-м полку. Ему в память о совместном мероприятии председатель ПРО СЖР Наталья Никифорова вручила брошюру о знаменитой лётчице, Герое СССР Валентине Гризодубовой: в этом году исполнилось 110 лет со дня ее рождения. В мероприятии также приняла участие член СЖР Юлия Половинская, мама внука погибшего члена экипажа Половинского. 

Акция прошла в честь героя России Валентины Гризодубовой. Фото псковского отделения СЖР.

Женская организация в честь Валентины Гризодубовой в этом году проводит посадку деревьев во всех российских регионах. На днях первая аллея появилась в Гдове. Ещё одна запланирована в военном городке Кресты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Одиннадцать деревьев посадили на месте гибели одиннадцати лётчиков под Псковом
18 сентября 2020
Одиннадцать деревьев посадили на месте гибели одиннадцати лётчиков под Псковом
В Крестах сгорел частный дом. ФОТО
18 сентября 2020
В Крестах сгорел частный дом. ФОТО
Псковский подводный охотник поставил личный рекорд по задержке дыхания
18 сентября 2020
Псковский подводный охотник поставил личный рекорд по задержке дыхания
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
18 сентября 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области» 1
Троицкий мост Пскова ждёт капитальный ремонт
18 сентября 2020
Троицкий мост Пскова ждёт капитальный ремонт
Псковичка выиграла грант в 590 тысяч рублей на форуме «Таврида»
18 сентября 2020
Псковичка выиграла грант в 590 тысяч рублей на форуме «Таврида»
Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области
18 сентября 2020
Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области
Публикуем эксклюзивные фото с места расстрела машины фотофиксации в Порховском районе
18 сентября 2020
Публикуем эксклюзивные фото с места расстрела машины фотофиксации в Порховском районе

Идет загрузка...