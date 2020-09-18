Одиннадцать деревьев посадили на месте гибели одиннадцати лётчиков под Псковом

23:54, 18 сентября 2020, ПАИ

18 сентября активистки Союза женщин России вместе с ветеранами 334-го Берлинского авиаполка посадили вторую аллею имени Валентины Гризодубовой на месте падения самолёта экипажа Владимира Гудина под Псковом, сообщила председатель Псковского отделения Союза женщин России Наталья Никифорова.

Аллею из 11 кустов сирени заложили у стабилизатора разбившегося самолёта. Именно столько лётчиков трагически погибло в 1993 году во время учений перед заходом самолёта на посадку, напомнила Наталья Никифорова.

В мероприятии принял участие заместитель главы города Сергей Гаврилов, который также проходил службу в 334-м полку. Ему в память о совместном мероприятии председатель ПРО СЖР Наталья Никифорова вручила брошюру о знаменитой лётчице, Герое СССР Валентине Гризодубовой: в этом году исполнилось 110 лет со дня ее рождения. В мероприятии также приняла участие член СЖР Юлия Половинская, мама внука погибшего члена экипажа Половинского.

Женская организация в честь Валентины Гризодубовой в этом году проводит посадку деревьев во всех российских регионах. На днях первая аллея появилась в Гдове. Ещё одна запланирована в военном городке Кресты.