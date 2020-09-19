6065 человек заболели COVID-19 в России за сутки

10:50, 19 сентября 2020, ПАИ

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 6 065 человек, сообщает информационный центр по COVID-19 по СЗФО.

Общее число выявленных случаев в России выросло до 1 097 251. За сутки умерли 144 человека с коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 в России скончалось 19 339 человек.

За день выздоровело 5255 человек, с начала пандемии – 906 462 человека.

За весь период пандемии в России было проведено больше 42,4 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 361 тысяча – за последние сутки.