Ещё 42 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
За сутки в Псковской области коронавирусом заразились ещё 42 человека, теперь общее количество инфицированных в регионе достигло 5 133 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».
За сутки выздоровело 27 человек (всего – 3 849), за весь период пандемии умерло 65 жителей Псковской области.
На данный момент проведено 94 161 (+816) исследований.
Статистика по районам:
Псков – 1 641
Великие Луки – 1 030
Бежаницкий район – 59
Великолукский район – 203
Гдовский район – 89
Дедовичский район – 77
Дновский район – 112
Красногородский район – 43
Куньинский район – 47
Локнянский район – 19
Невельский район – 156
Новоржевский район – 28
Новосокольнический район – 139
Опочецкий район – 56
Островский район – 363
Палкинский район – 58
Печорский район – 101
Плюсский район – 104
Порховский район – 179
Псковский район – 440
Пустошкинский район – 28
Пушкиногорский район – 16
Пыталовский район – 30
Себежский район – 38
Стругокрасненский район – 51
Усвятский район – 26