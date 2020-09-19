Ещё 42 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

10:59, 19 сентября 2020, ПАИ

За сутки в Псковской области коронавирусом заразились ещё 42 человека, теперь общее количество инфицированных в регионе достигло 5 133 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

За сутки выздоровело 27 человек (всего – 3 849), за весь период пандемии умерло 65 жителей Псковской области.

На данный момент проведено 94 161 (+816) исследований.

Статистика по районам:

Псков – 1 641

Великие Луки – 1 030

Бежаницкий район – 59

Великолукский район – 203

Гдовский район – 89

Дедовичский район – 77

Дновский район – 112

Красногородский район – 43

Куньинский район – 47

Локнянский район – 19

Невельский район – 156

Новоржевский район – 28

Новосокольнический район – 139

Опочецкий район – 56

Островский район – 363

Палкинский район – 58

Печорский район – 101

Плюсский район – 104

Порховский район – 179

Псковский район – 440

Пустошкинский район – 28

Пушкиногорский район – 16

Пыталовский район – 30

Себежский район – 38

Стругокрасненский район – 51

Усвятский район – 26