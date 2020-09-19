0
13:27
Стартовал 8-й Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен»
13:03
Елена Полонская: Благодаря губернатору Псков продолжает активно презентовать международный потенциал
12:50
Елена Полонская презентовала Псков на Русских Ганзейских днях в Великом Новгороде
12:23
На медиафоруме «Россия и Ганза» Елена Полонская рассказала о международном сотрудничестве Пскова
11:32
Михаил Ведерников: Несмотря на ситуацию с COVID-19, явка на выборах была высокой
10:59
Ещё 42 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
10:35
Газета «Сельская новь» Бежаницкого района отмечает 90-летие
Еще новости
Общество

Ещё 42 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

За сутки в Псковской области коронавирусом заразились ещё 42 человека, теперь общее количество инфицированных в регионе достигло 5 133 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Официальный канал Псковской области». 

За сутки выздоровело 27 человек (всего – 3 849), за весь период пандемии умерло 65 жителей Псковской области. 

На данный момент проведено 94 161 (+816) исследований.  

Статистика по районам: 

Псков – 1 641                                                    

Великие Луки – 1 030

Бежаницкий район – 59

Великолукский район – 203

Гдовский район – 89

Дедовичский район – 77

Дновский район – 112

Красногородский район – 43

Куньинский район – 47

Локнянский район – 19

Невельский район – 156

Новоржевский район – 28

Новосокольнический район – 139

Опочецкий район – 56

Островский район – 363

Палкинский район – 58

Печорский район – 101

Плюсский район – 104

Порховский район – 179

Псковский район – 440

Пустошкинский район – 28

Пушкиногорский район – 16

Пыталовский район – 30

Себежский район – 38

Стругокрасненский район – 51

Усвятский район – 26

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
16 новых случаев заражения COVID-19 выявили на кабельном заводе в Великих Луках Ещё 42 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 6065 человек заболели COVID-19 в России за сутки Более 233 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Псковским детям разрешили посещать торговые центры самостоятельно Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области» Почти шесть тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки Инфекционная больница в Пскове должна принять первых пациентов 25 сентября Ведерников: Запрета на дополнительные уроки в школах нет Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось втрое
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Стартовал 8-й Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен»
19 сентября 2020
Стартовал 8-й Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен»
Елена Полонская: Благодаря губернатору Псков продолжает активно презентовать международный потенциал
19 сентября 2020
Елена Полонская: Благодаря губернатору Псков продолжает активно презентовать международный потенциал
Елена Полонская презентовала Псков на Русских Ганзейских днях в Великом Новгороде
19 сентября 2020
Елена Полонская презентовала Псков на Русских Ганзейских днях в Великом Новгороде
На медиафоруме «Россия и Ганза» Елена Полонская рассказала о международном сотрудничестве Пскова
19 сентября 2020
На медиафоруме «Россия и Ганза» Елена Полонская рассказала о международном сотрудничестве Пскова
Михаил Ведерников: Несмотря на ситуацию с COVID-19, явка на выборах была высокой
19 сентября 2020
Михаил Ведерников: Несмотря на ситуацию с COVID-19, явка на выборах была высокой
Ещё 42 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
19 сентября 2020
Ещё 42 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
Газета «Сельская новь» Бежаницкого района отмечает 90-летие
19 сентября 2020
Газета «Сельская новь» Бежаницкого района отмечает 90-летие
Псковская делегация участвует в X Русских Ганзейских днях в Великом Новгороде
19 сентября 2020
Псковская делегация участвует в X Русских Ганзейских днях в Великом Новгороде

Идет загрузка...