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Общество

Елена Полонская презентовала Псков на Русских Ганзейских днях в Великом Новгороде

Глава города Пскова Елена Полонская рассказала о Пскове, его достопримечательностях и продвижении ганзейского движения участникам медиафорума «Россия и Ганза», который проходит в рамках 10-х Русских Ганзейских дней. Сегодня, 19 сентября, делегация из Пскова во главе с Еленой Полонской находится в Великом Новгороде, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Пскова поблагодарила Великий Новгород за организацию Ганзейских дней, которые открываются, несмотря на непростые условия, связанные с эпидемиологической обстановкой. 

«Активное сотрудничество с городами-побратимами позволило Пскову стать членом Международного Ганзейского союза Нового времени и использовать возможности этого членства в полной мере», - сказала Елена Полонская.

Глава города напомнила, что Псков официально входит в международный Ганзейский союз Нового времени с 2002 года, с 2010 – в Союз Русских ганзейских городов. Город Псков имеет 17 породненных городов в 12 странах мира, активно взаимодействует с Генеральными консульствами и посольствами зарубежных стран. Кроме того, у Пскова есть подписанные соглашения о сотрудничестве с общественными организациями Германии, США.

В 2019 году 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени, а также 9-е Русские Ганзейские дни проходили в Пскове. Псковскую Ганзу за 4 дня фестиваля посетило 200 тысяч гостей. 

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