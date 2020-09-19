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Общество

Глава Пскова поддержала создание международного туристического маршрута для кемперов

Глава Пскова Елена Полонская на X Русских Ганзейских днях, которые проходят в Великом Новгороде 19-20 сентября, выступила с инициативой создать рабочую группу, которая разработает международный туристический маршрут для кемперов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Говоря о перспективах ганзейского движения в Пскове, в первую очередь хочу подчеркнуть важность членства в Союзе русских Ганзейских городов и участие в совместных проектах, направленных на поддержку сферы торговли и туризма. Одним из таких проектов может стать международный туристический маршрут для кемперов», – сказала Елена Полонская, подчеркнув, что поддержит инициативу Великого Новгорода на общем собрании Союза Ганзейских городов.

«В свою очередь, ганзейские связи Пскова уже позволили включить псковский кемпинг «Раздолье» в известный немецкий каталог ADAC, что информационно соединило Псков с Германией и Нидерландами. Данный каталог пользуется популярностью в Дании, Швеции, Норвегии, Франции», – отметила Елена Полонская.

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