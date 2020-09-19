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Общество

Стартовал 8-й Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен»

19 сентября, в день открытия X Русских ганзейских дней глава Пскова Елена Полонская объявила о начале 8-го Международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен» и пригласила журналистов к участию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» продлится до 23 июля 2021 года. К конкурсу допускаются материалы о Ганзе, опубликованные с 20 октября 2019 по 30 июня 2021 года. Положение о конкурсе будет опубликовано на сайте города Пскова, сайте Союза русских ганзейских городов, и сайте Международного ганзейского союза. Церемония награждения победителей состоится во время празднования Дней города Пскова в 2021 году.

Кроме того, глава муниципалитета проанонсировала продолжение темы экономической Ганзы и проведение ганзейского экономического форума в рамках псковской городской промышленной выставки «Псков Экспо 2021». 

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