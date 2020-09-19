Х Русские Ганзейские дни стартовали в Великом Новгороде

14:37, 19 сентября 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ































В эти выходные Великий Новгород проводит Х Русские Ганзейские дни и празднует своё 1161-летие. 19 сентября мэр города, президент Союза Ганзейских городов Сергей Бусурин официально открыл праздник, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы все привыкли, что эти мероприятия проходят в июне, но к сожалению, мы вынуждены были перенести их на сентябрь. Нашему городу 1161 год. И каждый год был наполнен событиями. И 1161-й год также для нас начался очень тревожно. Но он показал, что мы люди, что в трудный день мы подставляем друг другу плечо», – сказал руководитель муниципалитета, поздравил всех с Днём города и открыл X Русские Ганзейские дни.

В Великий Новгород сегодня приехали делегации из русских ганзейских городов Великого Устюга, Старой Руссы, Пскова и других.

Для жителей и гостей города выступают артисты, работают аттракционы, тир, батуты, проходят мастер-классы. В торговых рядах свои товары представили местные ремесленники, фермеры, пасечники, рыбаки и кондитеры. В программе – парад судов, уличный театр, выставки и многое другое.

На праздник собрались тысячи людей.