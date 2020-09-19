0
17:44
Мотоциклист пострадал в ДТП в Великих Луках
17:14
Псковские полицейские и школьники побывали в походе
16:12
Из-за сварочных работ загорелась кровля «Пятёрочки» на улице Алёхина в Пскове
15:39
Нетрезвый водитель «Газели» вылетел в кювет и врезался в столб в Дно
14:50
Пожарная тревога сработала в «Пятёрочке» на улице Алёхина в Пскове
14:37
Х Русские Ганзейские дни стартовали в Великом Новгороде
14:21
«Премьера будет обязательно!»: Дмитрий Месхиев — о фестивалях, долгосрочных планах, культурных перспективах и оптимизме
Еще новости
Общество

Х Русские Ганзейские дни стартовали в Великом Новгороде

  • Ганза в Великом Новгороде 2020
    Фото: ПАИ
  • Ганза в Великом Новгороде 2020
    Фото: ПАИ
  • Ганза в Великом Новгороде 2020
    Фото: ПАИ
  • Ганза в Великом Новгороде 2020
    Фото: ПАИ
  • Ганза в Великом Новгороде 2020
    Фото: ПАИ
  • Ганза в Великом Новгороде 2020
    Фото: ПАИ
  • Ганза в Великом Новгороде 2020
    Фото: ПАИ
  • Ганза в Великом Новгороде 2020
    Фото: ПАИ
  • Ганза в Великом Новгороде 2020
    Фото: ПАИ
  • Ганза в Великом Новгороде 2020
    Фото: ПАИ
  • Ганза в Великом Новгороде 2020
    Фото: ПАИ
  • Ганза в Великом Новгороде 2020
    Фото: ПАИ
  • Ганза в Великом Новгороде 2020
    Фото: ПАИ
  • Ганза в Великом Новгороде 2020
    Фото: ПАИ
  • Ганза в Великом Новгороде 2020
    Фото: ПАИ
  • Ганза в Великом Новгороде 2020
    Фото: ПАИ

В эти выходные Великий Новгород проводит Х Русские Ганзейские дни и празднует своё 1161-летие. 19 сентября мэр города, президент Союза Ганзейских городов Сергей Бусурин официально открыл праздник, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы все привыкли, что эти мероприятия проходят в июне, но к сожалению, мы вынуждены были перенести их на сентябрь. Нашему городу 1161 год. И каждый год был наполнен событиями. И 1161-й год также для нас начался очень тревожно. Но он показал, что мы люди, что в трудный день мы подставляем друг другу плечо», – сказал руководитель муниципалитета, поздравил всех с Днём города и открыл X Русские Ганзейские дни.

В Великий Новгород сегодня приехали делегации из русских ганзейских городов Великого Устюга, Старой Руссы, Пскова и других.

Для жителей и гостей города выступают артисты, работают аттракционы, тир, батуты, проходят мастер-классы. В торговых рядах свои товары представили местные ремесленники, фермеры, пасечники, рыбаки и кондитеры. В программе – парад судов, уличный театр, выставки и многое другое.

На праздник собрались тысячи людей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Мотоциклист пострадал в ДТП в Великих Луках
19 сентября 2020
Мотоциклист пострадал в ДТП в Великих Луках
Псковские полицейские и школьники побывали в походе
19 сентября 2020
Псковские полицейские и школьники побывали в походе
Из-за сварочных работ загорелась кровля «Пятёрочки» на улице Алёхина в Пскове
19 сентября 2020
Из-за сварочных работ загорелась кровля «Пятёрочки» на улице Алёхина в Пскове
Нетрезвый водитель «Газели» вылетел в кювет и врезался в столб в Дно
19 сентября 2020
Нетрезвый водитель «Газели» вылетел в кювет и врезался в столб в Дно
Пожарная тревога сработала в «Пятёрочке» на улице Алёхина в Пскове
19 сентября 2020
Пожарная тревога сработала в «Пятёрочке» на улице Алёхина в Пскове
Х Русские Ганзейские дни стартовали в Великом Новгороде
19 сентября 2020
Х Русские Ганзейские дни стартовали в Великом Новгороде
Стартовал VIII Международный конкурс СМИ «Ганза – связь времён»
19 сентября 2020
Стартовал VIII Международный конкурс СМИ «Ганза – связь времён»
Елена Полонская: Благодаря губернатору Псков продолжает активно презентовать международный потенциал
19 сентября 2020
Елена Полонская: Благодаря губернатору Псков продолжает активно презентовать международный потенциал

Идет загрузка...