0
14:41
Массового возвращения к дистанционке не будет – псковский губернатор
14:40
Привиться от гриппа и пневмоккока рекомендовал жителям Псковской области губернатор
14:38
20 коек в великолукском корпусе новой инфекционной больницы отдадут детям
14:36
Михаил Ведерников попросил псковичей не спамить однотипными сообщениями
14:12
Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям Псковской области
13:25
В Пскове продаётся здание «Макдональдса»
12:22
В Пскове стартовал XXVII Пушкинский театральный фестиваль
Еще новости
Общество

20 коек в великолукском корпусе новой инфекционной больницы отдадут детям

 

Фото ПАИ.

 

20 коек из 100 в великолукском корпусе новой Псковской областной инфекционной больницы будут выделены для детей. Об этом в своем традиционном видеообращении в Instagram сообщил губернатор Псковской области Мизаил Ведерников.   

Михаил Ведерников напомнил о случае, когда к нему обратилась жительница Великих Лук, которая попала в детское инфекционное отделение с сыном и мужем. «Здание старое, мебель износилась, постельное бельё после дезинфекции выглядит как покрытое пятнами. Реакция молодой мамы более чем понятна. Едва ли кто-то бы захотел лечиться в таких условиях», - отметил губернатор.

Учитывая такие сигналы, руководство региона приняло решение, что детская инфекционка в Великих Луках в дальнейшем будет организована в великолукском корпусе Псковской областной инфекционной больницы. 

Глава региона назвал чудом, что в нашем регионе в течение такого короткого времени появилась  самая современная и технологичная инфекционная служба из возможных, на уровне лучших учреждений не только России, но и всего мира.

«И это тем более важно, учитывая состояние детских инфекционных отделений в регионе», - подчеркнул губернатор.

Он также напомнил, что  попросил главу государства Владимира Путина поддержать просьбу о строительстве детского инфекционного отделения на 60 коек. Фактически, как уверен Ведерников, такой проект полностью закроет потребности региональной инфекционной службы в коечном фонде не только для взрослых, но и для детей.

«Вопрос там же, в прямом эфире, обсудили с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая попросила главу государства поддержать нашу инициативу. Как результат: строительство начнется уже в ближайшие дни. Для Псковской области это большая победа, поэтому я искренне всех поздравляю», - сказал глава региона. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Массового возвращения к дистанционке не будет – псковский губернатор
20 сентября 2020
Массового возвращения к дистанционке не будет – псковский губернатор
Привиться от гриппа и пневмоккока рекомендовал жителям Псковской области губернатор
20 сентября 2020
Привиться от гриппа и пневмоккока рекомендовал жителям Псковской области губернатор
20 коек в великолукском корпусе новой инфекционной больницы отдадут детям
20 сентября 2020
20 коек в великолукском корпусе новой инфекционной больницы отдадут детям
Михаил Ведерников попросил псковичей не спамить однотипными сообщениями
20 сентября 2020
Михаил Ведерников попросил псковичей не спамить однотипными сообщениями
Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям Псковской области
20 сентября 2020
Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям Псковской области
В Пскове продаётся здание «Макдональдса»
20 сентября 2020
В Пскове продаётся здание «Макдональдса»
В Пскове стартовал XXVII Пушкинский театральный фестиваль
20 сентября 2020
В Пскове стартовал XXVII Пушкинский театральный фестиваль
Четыре человека пострадали в ДТП под Гдовом
20 сентября 2020
Четыре человека пострадали в ДТП под Гдовом

Идет загрузка...