20 коек в великолукском корпусе новой инфекционной больницы отдадут детям

14:38, 20 сентября 2020, ПАИ

20 коек из 100 в великолукском корпусе новой Псковской областной инфекционной больницы будут выделены для детей. Об этом в своем традиционном видеообращении в Instagram сообщил губернатор Псковской области Мизаил Ведерников.

Михаил Ведерников напомнил о случае, когда к нему обратилась жительница Великих Лук, которая попала в детское инфекционное отделение с сыном и мужем. «Здание старое, мебель износилась, постельное бельё после дезинфекции выглядит как покрытое пятнами. Реакция молодой мамы более чем понятна. Едва ли кто-то бы захотел лечиться в таких условиях», - отметил губернатор.

Учитывая такие сигналы, руководство региона приняло решение, что детская инфекционка в Великих Луках в дальнейшем будет организована в великолукском корпусе Псковской областной инфекционной больницы.

Глава региона назвал чудом, что в нашем регионе в течение такого короткого времени появилась самая современная и технологичная инфекционная служба из возможных, на уровне лучших учреждений не только России, но и всего мира.

«И это тем более важно, учитывая состояние детских инфекционных отделений в регионе», - подчеркнул губернатор.

Он также напомнил, что попросил главу государства Владимира Путина поддержать просьбу о строительстве детского инфекционного отделения на 60 коек. Фактически, как уверен Ведерников, такой проект полностью закроет потребности региональной инфекционной службы в коечном фонде не только для взрослых, но и для детей.

«Вопрос там же, в прямом эфире, обсудили с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая попросила главу государства поддержать нашу инициативу. Как результат: строительство начнется уже в ближайшие дни. Для Псковской области это большая победа, поэтому я искренне всех поздравляю», - сказал глава региона.