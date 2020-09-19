Псковские полицейские и школьники побывали в походе

17:14, 19 сентября 2020, ПАИ

Туристический поход, посвящённый сохранению исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны, организовали для псковских школьников полицейские и члены Общественного совета при региональном УМВД. Два дня дети под руководством заместителя начальника отдела управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области Ирины Корнейчук и наставников провели в палаточном лагере и совершили экскурс в историю военного времени. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, администрации Псковской области, регионального отделения «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и Совета по молодёжной политике при главе Пскова.

Для ребят организовали экскурсию по Изборской крепости, занятия по доврачебной помощи и альпинистской подготовке. Желающие могли принять участие в военной игре «Зарница», спортивных состязаниях. Не обошлось и без традиционных посиделок у ночного костра.

«Благодаря продуктивной совместной работе разных ведомств и общественных организаций удалось обеспечить детей всем необходимым для жизни в условиях дикой природы. Мероприятие получилось не для галочки, по-настоящему интересным и полезным», – отметил член Общественного совета при УМВД протоиерей Алексий Воронюк.

В ходе дальнейшего воспитательного сопровождения подрастающего поколения полиция в этом учебном году запланировала ещё множество мероприятий как в учебных заведениях, так и на базе УМВД России по Псковской области.