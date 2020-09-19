Мотоциклист пострадал в ДТП в Великих Луках
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Фото: «Великолукская правда. Новости».
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Фото: «Великолукская правда. Новости».
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Фото: «Великолукская правда. Новости».
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Фото: «Великолукская правда. Новости».
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Фото: «Великолукская правда. Новости».
19 сентября в Великих Луках на улице Горицкой произошло ДТП. Как сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости», в аварии пострадал мотоциклист.
Водитель мотоцикла «Сузуки», мужчина около 30 лет, врезался в автомобиль «Фольксваген» под управлением 62-летнего водителя. Водитель мотоцикла находится без сознания, его госпитализировали.
По предварительным данным, виноват мотоциклист: он нарушил правила дорожного движения. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах ДТП.