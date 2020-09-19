Мотоциклист пострадал в ДТП в Великих Луках

17:44, 19 сентября 2020, ПАИ

19 сентября в Великих Луках на улице Горицкой произошло ДТП. Как сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости», в аварии пострадал мотоциклист.

Водитель мотоцикла «Сузуки», мужчина около 30 лет, врезался в автомобиль «Фольксваген» под управлением 62-летнего водителя. Водитель мотоцикла находится без сознания, его госпитализировали.

По предварительным данным, виноват мотоциклист: он нарушил правила дорожного движения. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах ДТП.