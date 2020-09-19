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Общество

Мотоциклист пострадал в ДТП в Великих Луках

  • ДТП с мотоциклистом
    Фото: «Великолукская правда. Новости».
  • ДТП с мотоциклистом
    Фото: «Великолукская правда. Новости».
  • ДТП с мотоциклистом
    Фото: «Великолукская правда. Новости».
  • ДТП с мотоциклистом
    Фото: «Великолукская правда. Новости».
  • ДТП с мотоциклистом
    Фото: «Великолукская правда. Новости».

19 сентября в Великих Луках на улице Горицкой произошло ДТП. Как сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости», в аварии пострадал мотоциклист. 

Водитель мотоцикла «Сузуки», мужчина около 30 лет, врезался в автомобиль «Фольксваген» под управлением 62-летнего водителя. Водитель мотоцикла находится без сознания, его госпитализировали.

По предварительным данным, виноват мотоциклист: он нарушил правила дорожного движения. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах ДТП.  

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