Губернатор Псковской области подвёл итоги единого дня голосования

14:42, 20 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении в Instagram подвел итоги единого дня голосования.

Он поблагодарил каждого, кто проявил неравнодушие и пришёл сделать свой выбор на избирательные участки, а также отметил высокую явку: более 40 % избирателей поддержали своих кандидатов.

Глава региона сообщил, что уже встретился с главами муниципалитетов и поставил задачу выстроить рабочую вертикаль с депутатами каждого населённого пункта.

«Важно, чтобы все полученные наказы стали общей задачей для всех уровней власти. И для нашей большой команды это будет главная настольная книга, которой мы будем руководствоваться в своей работе. Ещё раз спасибо за проявленную гражданскую позицию!» – подытожил глава региона.