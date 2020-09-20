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Общество

Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Телеведущий, актёр и режиссёр Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни 20 сентября. Об этом сообщили в Театральном институте имени Бориса Щукина, где Борисов заведовал кафедрой режиссуры.

«Вчера нас постигла тяжёлая утрата – ушёл из жизни Михаил Борисович Борисов... В нашем институте он заведовал кафедрой режиссуры, ставил дипломные спектакли, которые неизменно пользовались зрительским успехом. Его любили студенты. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист – прямо со съёмочной площадки», – говорится в сообщении на сайте вуза.

19 сентября Борисов был госпитализирован в одну из столичных клиник, где у него диагностировали воспаление лёгких. Он почувствовал себя плохо во время записи телепередачи. Врачи скорой помощи приняли решение забрать его в больницу для более тщательного обследования и оказания помощи. Стало известно, что при транспортировке Борисова из одной больницы в другую у него наступила клиническая смерть, после чего артист скончался.

Михаил Борисов – советский и российский режиссёр, телеведущий, актёр. Заслуженный деятель искусств России. Профессор и заведующий кафедрой режиссуры Театрального института им. Б. Щукина. Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи «Русское лото».

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