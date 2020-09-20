Полицейские в Псковском районе задержали подозреваемого в смертельном наезде на пешехода

11:32, 20 сентября 2020, ПАИ

Вчера вечером в полицию поступила информация об обнаружении на автодороге в деревне Знаменка Псковского района трупа мужчины. Установлено, что это местный житель 1961 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проведения проверочных мероприятий была отработана версия дорожно-транспортного происшествия. В результате профессиональных действий сотрудников ГИБДД ОМВД России по Псковскому району в течение трёх часов была получена информация об автомашине и её водителе, который, предположительно, сбил мужчину и скрылся с места ДТП.

В настоящее время его личность установлена – им оказался 39-летний пскович. В районном ОМВД проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия. В случае признания задержанного виновным он будет привлечён к ответственности в соответствии с законодательством.