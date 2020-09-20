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Общество

Воркаут-спортстмены провели мастер-класс в Гдове

Фото из группы «Street Workout Pskov» в социальной сети «ВКонтакте».

В субботу, 19 сентября, в Гдове на воркаут-площадке у бывшего Дома пионеров прошла межрегиональная встреча воркаут-движения Ленинградской области (команда «Вежливые люди» из города Сосновый Бор) и Псковской области (команда Beast on the bar) с участием воркаут-спортсменов из Гдова.

Как сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч, участники мероприятия провели общую зарядку, поделились советами изучения элементов и трюков на уличных снарядах, а после провели совместную тренировку.

Фото из группы «Street Workout Pskov» в социальной сети «ВКонтакте».

«Было очень приятно видеть заинтересованность местных мальчишек, собравшихся на площадке, в их глазах было видно желание научиться этим интересным элементам на турниках и брусьях. Мы постарались объяснить им основные нюансы тренировки, перед тем как начать изучение элементов, чтобы избежать травм и обезопасить тренировочный процесс, сделав его интересным и эффективным», – поделился своими впечатлениями в соцсетях лидер движения Street Workout.

Виталий Дидыч заверил, что подобные встречи будут проходить и в будущем. На следующие год в Гдове запланировано проведение соревнования, о дате и времени будет сообщено в группе воркаут-сообщества.

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