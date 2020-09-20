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Общество

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией

Фото с сайта pixabay.com.

Полёты станут возможны с 21 сентября. Соответствующее постановление правительства вышло сегодня, сообщают «Известия».

Россияне смогут попасть в Минск, Нур-Султан и Бишкек. С 27 сентября откроется и авиасообщение с Южной Кореей.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне, в свою очередь, также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», – гласит постановление.

Рейсы запланированы с периодичностью один раз в неделю.

 

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