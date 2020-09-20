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Найденная в Гдовском районе пенсионерка рассказала о том, как выжила в лесу

73-летняя женщина пропала на несколько дней.

Тамара Жановна Репякова ушла в лес 14 сентября. Поиски начались поздно вечером в тот же день, когда она не вернулась домой, и продлились почти четверо суток.

Тамара Репякова поделилась своими воспоминаниями о днях, проведённых в лесу. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

«Я понимала, что силы на исходе, четвёртую ночь в лесу я уже не перенесу, – еле сдерживая слёзы, рассказывает пенсионерка. – Пыталась строить пирамиду, чтобы хоть как-то обозначить своё место. Но всё время грязла в болота. Тяжело было и с питьём. Воды достать было неоткуда. Хорошо, в кармане были бумажные салфетки. Я их опускала в болото, доставала и выжимала по капле. Кушала ягоды. Теперь мне врачи говорят, видимо, каких-то ещё и ядовитых ягод наелась, что аллергия пошла», – рассказала Тамара Репякова.
 

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