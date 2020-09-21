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Общество

Одежду, игрушки и предметы быта могут принести псковичи в Детский фонд

Фото: Андрей Степанов.

Детский фонд обратился к жителям Пскова за помощью, чтобы пополнить вещевой склад. Псковичи могут принести в фонд одежду, игрушки и предметы быта, сообщается в соцсетях регионального отделения организации.

«Вещевой склад Детского фонда давно не был таким пустым! - рассказали общественники. - Вещи, которые приносят жители города, сразу передаются в нуждающиеся семьи с детьми. Наша задача - одеть ребенка на год вперёд. Сейчас это удается с большим трудом».

Фонд принимает детские и подростковые вещи и обувь, игрушки (машинки, куклы, конструкторы), постельное бельё и предметы быта (посуда, мелкая бытовая техника).

Детский фонд располагается по адресу: Псков, улица Я. Фабрициуса, 2а, 1-й этаж, правое крыло, кабинет №15. Часы работы: с 9:00 до 18:00 без обеда. Телефон для справок 8 (911) 365-70-05.

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