Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

08:57, 21 сентября 2020, ПАИ

Первичный иммунодефицит является противопоказанием для вакцинации от COVID-19. Об этом заявил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в интервью RT.

«Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами», - отметил академик.

При этом, по словам специалиста, аутоиммунные, ревматологические и онкологические заболевания не будут служить ограничением при вакцинации от коронавируса.

В связи с приближающимся стартом вакцинации от COVID-19 Караулов посоветовал не откладывать прививку от гриппа.

«Советуем грипп привить сейчас. Потому что уже через четыре недели можно прививать и COVID-19», - сказал он. Российская вакцина «Спутник V» предполагает две инъекции с разницей в 21 день.

Псковская область уже получила первую партию препарата от COVID-19.