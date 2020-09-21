0
09:38
На 29,4% выросло число операций по картам в Псковской области
22:06
О реализации нацпроектов, благоустройстве, подрядчиках и приятных сюрпризах – в интервью Александра Братчикова
10:58
«Моглино» на передовой: сплав технологий и бизнеса
20:40
11,6 млрд рублей направили налогоплательщики в консолидированный бюджет Псковской области
15:32
Эталонный бизнес — Герман Петрушко о развитии проекта «Титан-Полимер»
11:54
Утверждён отчёт об исполнении бюджета Псковской области за 2019 год
12:40
Еще один мост будет отремонтирован в Пскове
Еще новости
Экономика

На 29,4% выросло число операций по картам в Псковской области

На 29,4% выросло число операций по картам в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

За первое полугодие 2020 года с использованием банковских карт совершено операций совокупным объемом 69,4 млрд  рублей.  На долю безналичных транзакций в Псковской области пришлось 40,8% от общего объема операций по картам. При этом средняя сумма операций по оплате товаров и услуг продолжает снижаться. По сравнению с первым полугодием 2019 года  она уменьшилась на 12% и составила 650 рублей.

«Рынок банковских карт в регионе характеризуется высокими темпами роста безналичных платежей, развитием инфраструктуры и расширением доступности банковских услуг для населения», - отметил  заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Рост популярности карт в качестве платежного инструмента связан, в том числе, с развитием сети по их приему.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

На 29,4% выросло число операций по картам в Псковской области
21 сентября 2020
На 29,4% выросло число операций по картам в Псковской области
11,6 млрд рублей направили налогоплательщики в консолидированный бюджет Псковской области
15 сентября 2020
11,6 млрд рублей направили налогоплательщики в консолидированный бюджет Псковской области
Утверждён отчёт об исполнении бюджета Псковской области за 2019 год
15 сентября 2020
Утверждён отчёт об исполнении бюджета Псковской области за 2019 год
Еще один мост будет отремонтирован в Пскове
14 сентября 2020
Еще один мост будет отремонтирован в Пскове
Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь
13 сентября 2020
Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь
Аркадий Мурылев поставил диагноз экономике Псковской области
11 сентября 2020
Аркадий Мурылев поставил диагноз экономике Псковской области
Производство БОПЭТ-плёнок на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области откроют в начале 2021 года
10 сентября 2020
Производство БОПЭТ-плёнок на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области откроют в начале 2021 года
Новые дома в развивающемся районе дальнего Завеличья покажут участникам «Тура по новостройкам»
08 сентября 2020
Новые дома в развивающемся районе дальнего Завеличья покажут участникам «Тура по новостройкам»

Идет загрузка...