На 29,4% выросло число операций по картам в Псковской области

09:38, 21 сентября 2020, ПАИ

На 29,4% выросло число операций по картам в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

За первое полугодие 2020 года с использованием банковских карт совершено операций совокупным объемом 69,4 млрд рублей. На долю безналичных транзакций в Псковской области пришлось 40,8% от общего объема операций по картам. При этом средняя сумма операций по оплате товаров и услуг продолжает снижаться. По сравнению с первым полугодием 2019 года она уменьшилась на 12% и составила 650 рублей.

«Рынок банковских карт в регионе характеризуется высокими темпами роста безналичных платежей, развитием инфраструктуры и расширением доступности банковских услуг для населения», - отметил заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Рост популярности карт в качестве платежного инструмента связан, в том числе, с развитием сети по их приему.