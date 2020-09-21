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Общество

До четырех электромобилей в день заряжаются на псковской станции

Фото: Петр Мовчан.

В день услугами единственной в Пскове зарядной станции для электромобилей пользуются от одного до четырех владельцев машин. Об этом в своем Instagram сообщил Пётр Мовчан, который и установил электрозарядку в автокемпинге в «Раздолье», рядом с трассой на Санкт-Петербург.

«Ежедневно получаем благодарности от электропутешественников на трассе Е-95. Пока что единственная станция там, но в планах расширение сети по этому направлению», - написал он.

Зарядная станция для электромобилей появилась в Пскове в середине июля.

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