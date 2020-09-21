Два магазина на улице Инженерной пострадали от голодных псковичей

11:17, 21 сентября 2020, ПАИ

Два магазина на улице Инженерной пострадали от голодных псковичей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, 20 сентября в 13:13 сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Инженерной сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 24-летнего гражданина, который похитил из торгового зала продукты питания.

В этот же день около 17:00 в магазине на улице Инженерной росгвардейцы задержали 39-летнего мужчину, который также похитил продукты.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.