Благотворительный взнос спас от уголовной ответственности 19-летнего псковича

11:33, 21 сентября 2020, ПАИ

20 тысяч штрафа получил 19-летний пскович, три месяца управлявший автомобилем с поддельными правами. Как сообщили Псковскому агентству информации в районном суде, уголовное преследование в отношении молодого человека суд прекратил.

Суд установил, что в сентябре 2019 года пскович купил в интернете за 28 тысяч рублей фальшивое водительское удостоверение. Спустя три месяца, в декабре, его остановил инспектор ДПС и, проверив права по базе, выяснил, что удостоверение с таким номером выдано на имя другого человека.

Пскович предстал перед судом по обвинению в обороте поддельных документов (часть 3 статьи 327 УК РФ).

Однако следователь районного отдела попросил суд прекратить уголовное дело в отношении псковича и назначить ему штраф. Прокурор не возражал против такого решения.

Суд учел, что парень совершил преступление небольшой тяжести, впервые привлекается к уголовной ответственности, признал свою вину, а также загладил причиненный преступлением вред – сделал пожертвование в городскую общественную организацию «Круг друзей хосписа имени святой Марфы-Марии» в размере пяти тысяч рублей.

Суд назначил псковичу 20 тысяч штрафа и прекратил уголовное дело. Как отметили в пресс-службе суда, в практике это достаточно редкий случай, поскольку санкция статьи предполагает ограничение или лишение свободы на срок до одного года или принудительные работы также на срок до одного года.