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Общество

Волонтеры убрали свалку в Корытово

Фото: пресс-служба "Экопрома".

Волонтеры убрали свалку возле лыжной базы в Корытово, сообщает пресс-служба регоператора по обращению с ТКО – компании «Экопром». Организатором субботника выступил депутат Псковской городской Думы, президент федерации Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу Сергей Колосов.

Он рассказал, что свалка в заброшенном сарае появилась больше года назад, и с каждым днем увеличивалась в размерах. 20 сентября волонтеры «Единой России» и члены федерации кикбоксинга провели субботник в Корытово.

Фото: пресс-служба "Экопрома".

В тот же день 15 кубометров отходов вывезла «Мехуборка».

«Надо любить свой город и содержать его в чистоте. Наш старинный город должен быть чистым. Есть поговорка: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но убирать тоже кому-то надо», - добавил Сергей Колосов.

В пресс-службе «Экопрома» добавили, что компания всегда поддерживает подобные инициативы.

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