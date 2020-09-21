Волонтеры убрали свалку в Корытово

12:41, 21 сентября 2020, ПАИ

Волонтеры убрали свалку возле лыжной базы в Корытово, сообщает пресс-служба регоператора по обращению с ТКО – компании «Экопром». Организатором субботника выступил депутат Псковской городской Думы, президент федерации Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу Сергей Колосов.

Он рассказал, что свалка в заброшенном сарае появилась больше года назад, и с каждым днем увеличивалась в размерах. 20 сентября волонтеры «Единой России» и члены федерации кикбоксинга провели субботник в Корытово.

В тот же день 15 кубометров отходов вывезла «Мехуборка».

«Надо любить свой город и содержать его в чистоте. Наш старинный город должен быть чистым. Есть поговорка: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но убирать тоже кому-то надо», - добавил Сергей Колосов.

В пресс-службе «Экопрома» добавили, что компания всегда поддерживает подобные инициативы.