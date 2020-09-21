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Общество

Псковская молодежь пробежала символические 1945 метров

Активисты партии «Единая Россия» и молодогвардейцы организовали забег для молодежи, посвященный Всероссийскому дню бега. Мероприятие состоялось в Финском парке Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Перед началом забега для всех желающих провели разминку. В ходе проведения подвижных игр были разыграны сувениры среди участников мероприятия.

Более 80 человек пробежали символическую дистанцию 1 945 метров.

«В дальнейшем мы планируем проводить пробежки регулярно, поскольку бег является одним из самых массовых, доступных и популярных видов спорта», – отметил исполнительный секретарь Псковского городского отделения партии Дмитрий Яковлев.

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