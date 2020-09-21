Псковская молодежь пробежала символические 1945 метров
Активисты партии «Единая Россия» и молодогвардейцы организовали забег для молодежи, посвященный Всероссийскому дню бега. Мероприятие состоялось в Финском парке Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.
Перед началом забега для всех желающих провели разминку. В ходе проведения подвижных игр были разыграны сувениры среди участников мероприятия.
Более 80 человек пробежали символическую дистанцию 1 945 метров.
«В дальнейшем мы планируем проводить пробежки регулярно, поскольку бег является одним из самых массовых, доступных и популярных видов спорта», – отметил исполнительный секретарь Псковского городского отделения партии Дмитрий Яковлев.