В Псковской области протестируют новую концепцию газификации

13:49, 21 сентября 2020, ПАИ

Псковская область станет пилотным регионом, где реализуют новую концепцию газификации субъектов России. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, пишет ТАСС.

«По Псковской области я разговаривал с губернатором. У него есть большой оптимизм, что с помощью «Газпрома» и «Минэнерго» вопрос об увеличении темпов газификации региона в ближайшее время будет сдвинут с мертвой точки, тем более все просчитано и подготовлено уже. Поэтому давайте этот регион как пилотный пойдет самый первый у нас - Псковская область», - сказал Кутепов во время заседания Совета по вопросам газификации субъектов РФ.

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин добавил, что для запуска пилотного проекта выбрали четыре региона. В Тюмени и Курганской области уже ведут подобную работу. «Эта работа много дала информации для того, как нужно дорабатывать эту тему, где нужно сделать акцент и какие проблемы у нас существуют. Такой подход мы планируем распространить на Псковскую область, на Челябинскую, Московскую область», - уточнил Сорокин.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов сообщил, что по Псковской области уже сформирована программа газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы, подписать ее планируют в четвертом квартале. По оценке компании, уровень газификации региона составляет 44,2% при среднероссийском значении 70,1%.

С 2005 по 2018 год «Газпром» проложил в Псковской области 15 газопроводов. Сейчас компания ведет сооружение двух новых газопроводов, они позволят газифицировать поселок Кунья, деревню Шедяково, поселок Дубрава-1 Великолукского района, деревню Корнилово, Ущицы Куньинского района, деревню Вышгородок Пыталовского района. В стадии проектирования находятся еще четыре газопровода. Между «Газпромом» и администрацией области действуют соглашение о сотрудничестве и договор о газификации.