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Общество

После капремонта введен в эксплуатацию мост через ручей в Порховском районе

После капитального ремонта введен в эксплуатацию мост через ручей на 11-м километре автомобильной дороги Заозерье – Бродовичи – Дубье в Порховском районе. Комиссия заказчика ремонта ГБУ ПО «Псковавтодор» приняла объект без замечаний, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Работы проводились за счет средств областного бюджета. На эти цели было выделено около 36 млн рублей. Подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» возвела монолитную железобетонную рамную конструкцию моста.

Сложность заключалась в большом количестве ручных работ, связанных с возведением пространственного арматурного каркаса опор и пролетного строения, устройством опалубки индивидуального проектирования и последующим бетонированием конструкций. В ходе работ было использовано более 150 кубометров бетонной смеси и более 20 тонн арматурной стали.

Мост имеет длину 18 метров и ширину 10 метров, две полосы движения и технологический проход для пешеходов с барьерным и перильным ограждением. Дорога, на которой находится искусственное сооружение, относится к IV категории, расчетная скорость движения составляет 80 километров в час.

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