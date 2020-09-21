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Общество

В Пскове утвердили пять площадок для выгула собак

Фото: ПАИ.

В Пскове зарегистрировали пять официальных площадок для выгула собак, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Площадки под выгул собак должны разместиться на следующих земельных участках: в районе улиц Застенной и Олега Кошевого (у дома №19 на улице Олега Кошевого), в районе улицы Юности и Сиреневого бульвара (в створе зеленой зоны, напротив дома №15 на Сиреневом бульваре), на Зональном шоссе у дома №22, на улице Инженерной №21 и на улице Кузбасской Дивизии (напротив дома №36).

В Управлении городского хозяйства напоминают, что выгуливать собак необходимо на специально отведенных территориях.

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