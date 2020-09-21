Себежские осужденные сдали нормативы комплекса ГТО

14:50, 21 сентября 2020, ПАИ

В исправительной колонии № 6 в поселке Сосновый Бор Себежского района осужденные сдали нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Перед началом тестирования участники прошли медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. Всего в мероприятии приняли участие 60 человек, которые по правилам проведения соревнований были разделены на возрастные группы: от 18 до 29 лет, от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет.

Испытуемые выполняли нормативы комплекса ГТО по следующим видам: бег на 30 м, наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжки в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание из виса на высокой перекладине, поднятие туловища из положения лежа на спине.

По словам представителей администрации исправительной колонии, все участники показали неплохие результаты. Осужденные, успешно сдавшие предварительные испытания ГТО, примут участие в сдаче нормативов на право ношения значка ГТО с привлечением представителей регионального комитета по спорту в качестве судейской бригады.