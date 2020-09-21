0
16:30
Депутат Госдумы Александр Козловский стал гостем ПАИ-live
14:55
Отличники предвыборной подготовки – Александр Козловский станет гостем ПАИ-live
11:32
Михаил Ведерников: Несмотря на ситуацию с COVID-19, явка на выборах была высокой
16:47
Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение
22:46
Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за обратную связь
13:44
Два года назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
12:40
#Опросник ПАИ: Псковичи назвали достижения Михаила Ведерникова за два года работы
Еще новости
Политика

Отличники предвыборной подготовки – Александр Козловский станет гостем ПАИ-live

«Единая Россия» успешно выступила на осенних выборах не только в Псковской области, но и по всей России. Однако впереди непростые выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание. При этом пока нет окончательной ясности по дате дня голосования в парламент страны, а в Псковской области еще не определена новая нарезка тринадцати одномандатных округов.

Тем не менее политические партии уже готовятся к предстоящим предвыборным баталиям. О диспозиции на общественно-политическом пространстве, первоочередных целях и задачах единороссов поговорим в прямом эфире ПАИ-live на сайте Псковского агентства информации в 16:30.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Скейт-парк хотят сделать в одном из скверов Пскова Троицкий мост Пскова ждёт капитальный ремонт Новогоднее убранство изменится в Пскове Реконструкцию улицы Фабрициуса завершат в Пскове через полтора месяца Около тысячи деревьев посадили в Пскове в этом году Отопление в Пскове могут включить раньше Несколько сотен псковичей уже воспользовались программой льготной ипотеки под 6,5 % Батареи просят огня — Сергей Грахов в прямом эфире ПАИ-live (ЗАПИСЬ ЭФИРА) Сладкие мечты о фестивальной жизни – ПАИ-live с Андреем Прониным О сложностях проведения Пушкинского театрального фестиваля в условиях коронавируса рассказал Андрей Пронин
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Депутат Госдумы Александр Козловский стал гостем ПАИ-live
21 сентября 2020
Депутат Госдумы Александр Козловский стал гостем ПАИ-live
Отличники предвыборной подготовки – Александр Козловский станет гостем ПАИ-live
21 сентября 2020
Отличники предвыборной подготовки – Александр Козловский станет гостем ПАИ-live
Михаил Ведерников: Несмотря на ситуацию с COVID-19, явка на выборах была высокой
19 сентября 2020
Михаил Ведерников: Несмотря на ситуацию с COVID-19, явка на выборах была высокой
Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение
18 сентября 2020
Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение
Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за обратную связь
17 сентября 2020
Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за обратную связь
Два года назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
17 сентября 2020
Два года назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
#Опросник ПАИ: Псковичи назвали достижения Михаила Ведерникова за два года работы
17 сентября 2020
#Опросник ПАИ: Псковичи назвали достижения Михаила Ведерникова за два года работы
Андрей Исаев рассказал о социальных приоритетах законодательной работы «Единой России» в осеннюю сессию
17 сентября 2020
Андрей Исаев рассказал о социальных приоритетах законодательной работы «Единой России» в осеннюю сессию

Идет загрузка...