Отличники предвыборной подготовки – Александр Козловский станет гостем ПАИ-live

14:55, 21 сентября 2020, ПАИ

«Единая Россия» успешно выступила на осенних выборах не только в Псковской области, но и по всей России. Однако впереди непростые выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание. При этом пока нет окончательной ясности по дате дня голосования в парламент страны, а в Псковской области еще не определена новая нарезка тринадцати одномандатных округов.

Тем не менее политические партии уже готовятся к предстоящим предвыборным баталиям. О диспозиции на общественно-политическом пространстве, первоочередных целях и задачах единороссов поговорим в прямом эфире ПАИ-live на сайте Псковского агентства информации в 16:30.