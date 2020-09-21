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Политика

Партийные округа в Псковской области нарежут по консолидированному решению

По нарезке избирательных округов в Псковской области депутаты и партии примут консолидированное решение. Об этом в эфире ПАИ-live 21 сентября сообщил секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Александр Козловский.

«Сейчас между партиями, депутатами будут проходить консультации по этому вопросу. Мне кажется, что правильно привлечь и сами территории, глав районов, чтобы они приняли участие в нарезке округов, ну и в последующем будет принято консолидированное решение», - сказал он.

Депутат предположил, что в ближайший месяц нарезка избирательных округов в регионе будет определена.

Число депутатов в Псковском областном Собрании сократилось до 26. Козловский уверен, что сокращение депутатского корпуса Псковского областного Собрания будет способствовать конкуренции на будущих выборах. «Мы, конечно, ожидаем больший интерес к этим выборам. И надеюсь, будет действительно настоящая конкуренция», - отметил он.

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