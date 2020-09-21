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Общество

910 новых домов построили в Псковской области за восемь месяцев

Фото: Псковстат

910 новых домов построили в Псковской области за восемь месяцев с января по август 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

За счет всех источников финансирования построили 11 многоквартирных (825 квартир) и 899 индивидуальных жилых домов общей площадью 137,8 тыс. кв. метров, что составило 70,3% к январю-августу 2019 года.

Наиболее активно (на 25,7% больше, чем в соответствующий период прошлого года) ведется жилищное строительство в областном центре. Объемы введенного в эксплуатацию жилья в Пскове и Псковском районе составили более половины жилья, построенного по Псковской области (с января по август 2020 года 58,6%).

Наибольший объем построенного жилья (56,9%) приходился на индивидуальных застройщиков, ими введено 93,7 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений.

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