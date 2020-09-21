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Общество

Эковолонтеры ПсковГУ и «Титан-Полимер» провели акцию «Всемирный день чистоты»

Фото: Андрей Степанов.

140 неравнодушных псковичей вышли на берег реки Великой и к Гремячей башне в Пскове, чтобы очистить город от мусора. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ООО «Титан-Полимер», в акции «Всемирный день чистоты» приняли участие студенты и преподаватели Псковского государственного университета, колледжа ПсковГУ и других учебных заведений города и другие жители города.

  • Эковолонтеры Пскова вышли на берег Великой, чтобы сделать город чище.
    Фото: Андрей Степанов
  • Эковолонтеры Пскова вышли на берег Великой, чтобы сделать город чище.
    Фото: Андрей Степанов
  • Эковолонтеры Пскова вышли на берег Великой, чтобы сделать город чище.
    Фото: Андрей Степанов
  • Эковолонтеры Пскова вышли на берег Великой, чтобы сделать город чище.
    Фото: Андрей Степанов
  • Эковолонтеры Пскова вышли на берег Великой, чтобы сделать город чище.
    Фото: Андрей Степанов
  • Эковолонтеры Пскова вышли на берег Великой, чтобы сделать город чище.
    Фото: Андрей Степанов
  • Эковолонтеры Пскова вышли на берег Великой, чтобы сделать город чище.
    Фото: Андрей Степанов
  • Эковолонтеры Пскова вышли на берег Великой, чтобы сделать город чище.
    Фото: Андрей Степанов

Эковолонтеры провели уборку на берегу реки Великой вдоль Ольгинской набережной до городского пляжа и на территории Гремячей башни от Троицкого моста до Кузнецкого моста. Партнерами акции стали псковский завод «Титан-Полимер», группа компаний «Мехуборка», ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области и Псковская областная общественная организация «Чудской проект».

Наталья Укатова. Фото: Андрей Степанов.

«Эковолонтерство – это не просто позиция, это то, чем хочется заниматься от души. Нам дорога наша планета и наш город, и это был прекрасный повод сделать его чуточку лучше. Хочется поблагодарить каждого, кто принял участие в акции, внёс свой вклад. Теперь, смотря на чистый берег реки или окрестность Гремячей башни, каждый участник может гордо сказать себе: «Я убрал», – прокомментировала мероприятие Наталья Укатова, координатор экологического волонтерского движения ПсковГУ.

Снежанна Ермолаева. Фото: Андрей Степанов.

«Социальная активность – это важнейший принцип работы предприятий группы компаний «Титан». В рамках корпоративной социальной деятельности псковский завод «Титан-Полимер» поддерживает инициативы эковолонтеров, оказывает помощь в реализации экологических проектов и акций. Работники завода активно участвуют в субботниках и других общественно значимых социальных мероприятиях города Пскова и Псковского района», – отметила специалист по связям с общественностью ООО «Титан-Полимер» Снежанна Ермолаева.

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