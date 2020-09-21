Михаил Ведерников поднялся на 11-ю строчку в рейтинге активности губернаторов в Instagram

19:55, 21 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занимает 11-е место в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Агентстве политических и экономических коммуникаций.

Индекс активности псковского губернатора за неделю, с 14 по 20 сентября, равняется 31. В своём Instagram-аккаунте Михаил Ведерников за этот промежуток времени опубликовал 17 постов и 28 «историй».

Лидирует в рейтинге временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн (с индексом 67), второе место занимает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (63,5), на третьей позиции – губернатор Рязанской области Николай Любимов (52,5).

Ранее жители Пскова в опросе ПАИ отметили, что губернатор Псковской области активно ведет свои соцсети и в первую очередь они узнают новости из аккаунта главы региона.