Михаил Ведерников поднялся на 11-ю строчку в рейтинге активности губернаторов в Instagram
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занимает 11-е место в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Агентстве политических и экономических коммуникаций.
Индекс активности псковского губернатора за неделю, с 14 по 20 сентября, равняется 31. В своём Instagram-аккаунте Михаил Ведерников за этот промежуток времени опубликовал 17 постов и 28 «историй».
Лидирует в рейтинге временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн (с индексом 67), второе место занимает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (63,5), на третьей позиции – губернатор Рязанской области Николай Любимов (52,5).
Ранее жители Пскова в опросе ПАИ отметили, что губернатор Псковской области активно ведет свои соцсети и в первую очередь они узнают новости из аккаунта главы региона.